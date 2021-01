Secretária de Saúde (centro) ao lado do presidente da unidade durante a visita Foto: Saulo Santiago

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 23:27

SILVA JARDIM – Em agenda fora do município, a secretária de Saúde de Silva Jardim, Érica Guimarães, visitou na manhã desta terça-feira (26) o Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. A secretária foi recebida pelo presidente da unidade e alguns membros da diretoria para uma reunião que visava aumentar a parceria com o hospital, que é referência na região.



Ao lado da subsecretária municipal, Renata Fonseca Santos, Érica conversou por algumas horas com o atual presidente da instituição, José Borges Kaki, e logo após aproveitou para conhecer as instalações da unidade, que vem passando por diversas reformas estruturais nos últimos anos. O Darcy Vargas atende a diversos municípios da Região Metropolitana e Região dos Lagos.



“É interesse de nossa administração e também da Secretaria de Saúde de Silva Jardim traçar parcerias, visando melhorar ainda mais o atendimento aos moradores da cidade vizinha. Acreditamos que trabalhando lado a lado poderemos avançar ainda mais em favor da população”, publicou o hospital em suas redes sociais durante a tarde.