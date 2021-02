Cidade é conhecida por receber muitos visitantes em seus rios e cachoeiras Foto: Fabiano Martinez

09/02/2021

SILVA JARDIM – Faltando menos de uma semana para a chegada do feriado de carnaval, autoridades do município de Silva Jardim, no interior do Rio, se reuniram nessa segunda-feira (8) para debater sobre medidas que deverão ser tomadas para evitar e conter aglomerações na cidade. A Prefeitura afirmou, que vai acatar a determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de não promover, nem incentivar aglomerações devido à pandemia da Covid-19.



De acordo a Prefeitura, espera-se aumento de fluxo de turistas, principalmente nas localidades de Aldeia Velha, Bananeiras e Gaviões, locais onde se encontram rios e cachoeiras, embora o Município não vá promover nenhum tipo de festa oficialmente. O secretário de Segurança Pública informou que a Guarda Civil Municipal atuará durante todos os dias, principalmente nas localidades de Aldeia Velha e Bananeiras.



A reunião aconteceu na Igreja Batista do bairro Boqueirão e contou com as participações do Secretário Municipal de Segurança Pública, Maciel Frazão do Espírito Santo Silva; do delegado da 120ª DP, Milton Siqueira; do comandante do DPO da 5ª Companhia de Polícia Militar, tenente Miranda; do secretário municipal de Turismo, Yago Campos (representando o Executivo Municipal); e do vereador Liés Abibe (representando o Legislativo).



Reforço na segurança



Outro assunto colocando em pauta durante a reunião, foi a possibilidade de instalação de um Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) no distrito de Aldeia Velha. A próxima reunião ficou marcada para o dia 9 de março, no bairro Varginha, em espaço ainda a ser definido. O encontro dessa terça-feira, promovido pelo Conselho Comunitário de Segurança de Silva Jardim (CCS/SJ), foi o primeiro deste ano e o primeiro presencial desde o início da pandemia de coronavírus.