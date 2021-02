Município segue com dificuldades para avançar em seu plano de vacinação Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 21:59 | Atualizado 10/02/2021 22:01

SILVA JARDIM – A Secretaria de Saúde da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou nesta quarta-feira (10) o seu plano de vacinação contra Covid-19 em idosos de 60 anos ou mais. A Prefeitura ressaltou que, ainda não há vacinas para atender toda a demanda e assim que forem disponibilizadas novas doses pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado irá iniciar a imunização de acordo com o calendário.



A Coordenação de Imunização do município, aproveitou para esclarecer que de acordo com o Setor de Vacinas, as primeiras doses foram aplicadas prioritariamente nos profissionais de saúde da linha de frente: polo de síndrome gripal, emergência, enfermeiros, médicos, dentre outros. Além de pessoas em unidades de longa permanência, como duas Residências Terapêuticas Municipais e um asilo.

Confira o Calendário de Vacinação de Silva Jardim

Gráfico foi divulgado pela Prefeitura da cidade nas redes sociais Foto: Divulgação