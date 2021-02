Comemorações não serão permitidas em espaços públicos ou privados em uso coletivo Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:10

SILVA JARDIM – A fim de evitar festas e aglomerações, a cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, publicou um decreto nessa quarta-feira (10), que visa suspender as comemorações de carnaval no município, como medida de prevenir a transmissão do coronavírus. De acordo com a Prefeitura, barreiras sanitárias devem ser instaladas nas vias de acessos aos distritos e bairros, onde se concentram maior número de visitantes.



No Decreto Municipal nº 2272/2021, que busca suspender as atividades que possam acarretar aglomeração de pessoas, em espaços públicos ou privados de uso coletivo, fica proibido para o período carnavalesco a entrada e permanência de veículos com placas de outros municípios, bem como de ônibus de turismo/excursão, micro-ônibus, vans e similares, nos distritos e bairros turísticos.



Além de outras restrições, tais como: eventos em logradouros, quais sejam, ruas, avenidas, praças, entre outros; os eventos ou reuniões em clubes, salões e afins; shows de música com banda ou grupo ou funcionamento, nos ambientes internos ou externos, de pista de dança, nos espaços referidos; blocos carnavalescos ou eventos de pré-carnaval e carnaval; utilização de veículos com equipamento, fixo ou móvel.



Ainda segundo o decreto, permanece obrigatória a utilização de máscaras faciais de proteção por todos os cidadãos que tiverem a necessidade de transitar em espaços públicos e em espaços particulares de acesso público. Segundo a Prefeitura, a edição do decreto considera a necessidade de manutenção das medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus, consoante recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).