Material foi descartado perto de onde funciona a Secretaria de Obras Foto: Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 16:26 | Atualizado 15/02/2021 16:27

SILVA JARDIM – Uma grande quantidade de material hospitalar foi encontrada, após ser descartada de forma irregular na manhã desta segunda-feira (15), na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Ao todo, 30 caixas de produtos para hemodiálise foram jogadas perto de onde funciona a Secretaria de Obras do município, no bairro Santo Expedito. Agentes da 120º DP estiveram no local e levaram o responsável pelo descarte para prestar depoimento.



Ao ser questionado por moradores, o autor do descarte que, não teve o nome identificado, afirmou que todo o material estava em sua casa e que teria sido orientado por agentes de um Posto de Saúde a fazer o descarte dessa forma. A denúncia foi recebida pelo vereador Juninho Peruca (Podemos), que esteve no local para analisar a procedência do material descartado. De acordo com testemunhas, os produtos ainda estavam dentro do prazo de validade.



“O material estava na minha casa, minha mãe usa. O soro tá todo vencido, por isso descartei. O que tá na validade veio junto, um tem uma validade maior que o outro, mas o soro que é o que usa mesmo, venceu em janeiro. Eu mantive na minha casa porque não sabia onde jogar. Quem me orientou a jogar, aqui, foi o pessoal do Posto de Saúde do Centro”, alegou o homem, que efetuou o descarte do material, em vídeo que circula nas redes sociais.



O Dia tenta contato com a 120º Delegacia Policial para obter mais informações sobre o caso. Procurada, a Prefeitura não se posicionou até a divulgação desta reportagem.