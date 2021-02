Testemunhas registraram o momento da prisão de um dos suspeitos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 19:31

SILVA JARDIM – Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (15) por suspeita de tentativa de furto a caixas eletrônicos em agência bancária, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Os criminosos foram pegos em flagrante atuando em uma unidade do Banco do Brasil, no Centro do município durante à tarde. Os dois suspeitos foram levados para prestar esclarecimentos na 120º Delegacia Policial.



A identidade dos envolvidos na ação não foi divulgada. De acordo com testemunhas, os dois homens estariam utilizando uma espécie de máquina ‘Chupa-Cabra’, utilizada para subtrair informações dos cartões bancários, no entanto, a Polícia Militar não confirmou essa versão. Segundo o comandante da PM na cidade, o caso foi registrado na delegacia, mas ainda não há mais informações.