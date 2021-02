Situação se estende há quase um mês, de acordo com testemunhas Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/02/2021 19:45

SILVA JARDIM – Viver em meio ao lixo é a realidade atual de alguns moradores do bairro Caxito, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com testemunhas, o serviço de coleta não é realizado em alguns pontos do bairro há pelo menos 20 dias. O lixo vem acumulando em diversas ruas, causando desconforto e prejudicando a saúde de quem mora nas proximidades, conforme relatos de moradores.



Ainda segundo moradores, o motorista responsável pelo serviço de coleta alega que algumas ruas estão impossíveis de serem acessadas. “Tem uns 20 dias que o lixeiro não passa aqui. Diz que a estrada está ruim por causa das últimas chuvas. Se chover dois meses direto vamos ficar sem coleta, então? Mas isso não faz sentido, porque até caminhão de boi tem passado aqui na rua”, reclamou um morador do bairro, que não quis se identificar.



Procurada pelo Dia, a Prefeitura de Silva Jardim, através da Secretaria de Serviços Públicos e Manutenção informou, por meio de nota, que o caminhão responsável pela coleta de lixo passa regularmente às segundas e sextas, no bairro. “Se houve algum problema será resolvido. Iremos passar amanhã [quinta-feira] para averiguar a reclamação”, diz trecho da nota.