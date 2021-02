Além dos mandados de prisão, Amaro possui anotações por roubo e furto Foto: Divulgação

Publicado 18/02/2021 22:09

SILVA JARDIM – A Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, prendeu um homem envolvido com diversos crimes nesta quinta-feira (18). Amaro da Silva Júnior, de 40 anos, responde a dois mandados de prisão por latrocínio e furto qualificado, e foi encontrado na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os agentes chegaram até o criminoso após constatar, por meio de investigações, que um celular furtado na cidade estava sob posse de sua esposa.



Amaro foi encontrado no bairro Peró, onde vivia com Vanessa Cristina de Souza desde 2017, segundo a polícia. Com Vanessa, foi recuperado um aparelho celular furtado em Silva Jardim, após longa investigação e contato entre a polícia e operadoras de telefonia móvel. Vanessa vai responder pelo crime de receptação. Os dois foram levados para a 120º Delegacia Policial. Esse já o quarto celular recuperado pela Polícia Civil em menos de dois meses.