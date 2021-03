Medida visa diminuir a proliferação do novo coronavírus Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 20:12

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, voltou a realizar ações de sanitização em alguns pontos da cidade nesta terça-feira (30) para evitar a proliferação da Covid-19. De acordo com o governo municipal, a ação aconteceu na Policlínica do município, em algumas ruas do Centro e em bairros próximos.

A cidade aproveita o período de recesso para intensificar as medidas de prevenção. Na semana passada, o município anunciou que iria acompanhar os feriados instituídos pelo governo estadual para conter o avanço da doença . Além disso, foram instaladas barreiras sanitárias nos principais acessos à cidade para impedir a entrada de turistas durante o ‘feriadão’ desta semana.

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente publicado pela Prefeitura de Silva Jardim nessa segunda-feira (29), a cidade soma 29 mortes e 2.055 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o boletim, nove pessoas seguem internadas e outras 77 permanecem em isolamento domiciliar.