Por O Dia

Publicado 01/04/2021 19:12

SILVA JARDIM – A cidade de, no interior do Rio, atingiu a marca de 30 mortes por, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Prefeitura nessa quarta-feira (31). O município também vê um aumento expressivo em seu número de casos confirmados da doença, que agora atinge a casa das 2.073 pessoas infectadas desde o início da pandemia.Segundo a última publicação do governo municipal nas redes sociais, referente aos números do novo coronavírus, nesse momento 10 pacientes seguem internados, e outros 42 se encontram em isolamento domiciliar. Ainda segundo o boletim divulgado, cerca de 106 casos suspeitos da doença estão sob análise.A Prefeitura vem aumentando suas restrições de prevenção para frear o aumento nos números. Na última terça-feira (30) o município voltou a realizar ações de sanitização em alguns pontos da cidade , que se encontra em período de recesso, instituído pelo governo estadual para conter o avanço da doença.