Publicado 07/04/2021 12:41 | Atualizado 07/04/2021 13:13

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, publicou um vídeo, na noite dessa terça-feira (6), onde o prefeito em exercício, Fabrício Azevedo, comunica sobre a possibilidade da criação de uma espécie de auxílio emergencial municipal, que iria atender cerca de 1 mil famílias, na cidade. Uma possível data de lançamento e o valor do benefício não foram divulgados.

De acordo com o atual chefe do executivo, o assunto já vem sendo debatido em reuniões. “Estamos conversando em reuniões para que a gente consiga criar um auxílio emergencial municipal para atender 1 mil famílias. Então, em breve estarei oficialmente entregando a vocês mais esse benefício”, afirmou Fabrício Azevedo em vídeo publicado pela Prefeitura, nas redes sociais.

A ideia é inspirada no auxílio emergencial instituído em todo Brasil, que prevê o repasse de valores mensais a trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores e também contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O objetivo do auxílio lançado pelo governo federal é amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19 no Brasil.

Distribuição de cestas básicas

Na mesma publicação sobre o possível auxílio, a Prefeitura de Silva Jardim também informou que foi assinado um contrato de distribuição de 3,5 mil cestas básicas pela Secretaria de Educação e 500 cestas básicas pela Secretaria de Promoção Social, que serão entregues à população do município já nas próximas semanas.