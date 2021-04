Foram encontradas munições para arma de fogo na casa do parlamentar, segundo o MP Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 17:10

SILVA JARDIM – Agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram uma ação de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (16) contra o vereador de Silva Jardim, Marcelo Araújo de Souza, conhecido como Marcelinho Pedreiro. O parlamentar está sendo investigado por participação em um suposto esquema de ‘rachadinha’. Os agentes estiveram na casa de Marcelinho e na Câmara de Vereadores da cidade.

De acordo com o MP, durante o trabalho de busca e apreensão foram apreendidos dois celulares na casa do vereador e mais 10 munições de arma de fogo. O parlamentar foi levado à 120ª Delegacia Policial para prestar esclarecimentos. Ainda segundo o MP, os agentes também estiveram na casa do homem que fez a denúncia e foram apreendidos um celular e a portaria que comprava a nomeação dele na Câmara.

Publicidade

A denúncia do suposto esquema foi feita na semana passada por servidores nomeados como assessores do vereador. Eles alegam que teriam sido obrigados a dividir o próprio salário com outras pessoas. Vídeos dos envolvidos na acusação citando Marcelinho Pedreiro e reclamando do suposto esquema de ‘rachadinha’ circulam nas redes sociais.

O Dia tenta contato com a defesa do vereador e dos servidores citados na reportagem.