Policlínica Municipal Aguinaldo Moraes é a principal unidade de saúde para cuidar dos casos no município Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 12:00 | Atualizado 26/04/2021 12:05

SILVA JARDIM – Mais duas vidas foram perdidas para a Covid-19 num período de quatro dias, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Prefeitura, o município soma, agora, 39 óbitos e 2.331 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia.

Ainda segundo o boletim publicado nas redes sociais do governo municipal, pelo menos três pessoas seguem internadas, ao mesmo tempo em que 12 casos da doença se encontram em isolamento domiciliar. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 6 mil casos suspeitos já foram notificados no município.

