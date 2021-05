Parlamentar foi recebido pelo vereador Liés Abibe, que apresentou a situação da localidade Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 14:22

SILVA JARDIM – O deputado estadual Marcelo Dino (PSL) visitou o município de Silva Jardim, no interior do Rio, a fim de, debater melhorias para o distrito de Aldeia Velha. O parlamentar foi recebido pelo vereador Liés Abibe, que convidou o deputado para conhecer a situação do local, um dos principais pontos turísticos da cidade. A visita aconteceu na última sexta-feira (15).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Liés expõe a situação da estrada que dá acesso ao distrito. “A maior dificuldade de Aldeia Velha hoje é a estrada. Quando tem uma chuva mais forte o lugar fica ilhado, ninguém entra e ninguém sai. Isso para um ponto turístico, onde tem morador é complicado”, explicou o vereador.

“Imagine só o trabalhador tem que ir lá fora para trabalhar, enche tudo e ele não entra ou ele está aqui e precisa sair para trabalhar. Na realidade essa união que estamos fazendo aqui... É de suma importância. Eu preciso do governador, vou estar levando aos secretários. O nosso mandato está à disposição para que possamos trazer qualidade de vida” garantiu o deputado.

O distrito de Aldeia Velha é um dos locais mais procurados pelos turistas durante o verão. Conhecida pelas cachoeiras e belezas naturais, a localidade atrai turistas de diferentes cidades do estado.