Vacinação para este grupo será efetuada na Policlínica da cidade, segundo a Prefeitura Foto: Reuters

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 15:02

SILVA JARDIM - A Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou nesse sábado (22), o calendário de vacinação contra Covid-19 para gestantes e puérperas no município. Após a Anvisa recomendar a suspensão do imunizante da Astrazeneca para este grupo, a Prefeitura informou que irá vacinar com doses da Coronavac, em dias específicos.



Ao contrário do que acontece com os outros grupos, a imunização será efetuada apenas na Policlínica da cidade, nos dias 31 de maio e 4 de junho, das 9h às 11h e das 14h às 16h. De acordo com o governo municipal, é necessário levar autorização médica para receber a primeira dose da vacina, que previne contra o novo coronavírus. Confira o calendário completo:

Cronograma de vacinação para gestantes e puérperas Foto: Divulgação