Cronograma de vacinação será dividido em 3 etapas Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 12:19

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesse domingo (23) seu calendário de vacinação contra a Influenza. A campanha de imunização contra a gripe começou no mês de abril e tem previsão para ir até julho, de acordo com o cronograma publicado pelo governo municipal.



Ainda de acordo com publicação da Prefeitura, a vacinação contra a Influenza vai ser dividida em 3 etapas de grupos prioritários. Cada grupo será vacinado em datas específicas. Confira o calendário completo divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim:

Cronograma divulgado pela Prefeitura Foto: Divulgação