Município com aproximadamente 22 mil habitantes tem cinco pessoas internadas com o novo coronavírusFoto: Jheyce Correia

Publicado 17/09/2021 20:38

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, chegou à marca de 2.863 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. São os números do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa quinta-feira (16). A cidade soma 53 vidas perdidas para a doença.

De acordo com o boletim divulgado pelo governo municipal, nesse momento cinco pacientes estão internados com o novo coronavírus na cidade, enquanto 14 pessoas seguem em isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde da cidade informou há cerca de 18 dias, que identificou cinco casos da variante delta do novo coronavírus.