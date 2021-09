A cerimônia contou com as presenças do prefeito em exercício, Fabrício Azevedo, e da secretária de Educação, Zilmara Xavier - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2021 17:58

SILVA JARDIM – A Creche Laurita Lacerda, no bairro Lucilândia, em Silva Jardim, no interior do Rio, foi reinaugurada nessa sexta-feira (17), após uma obra de revitalização do local efetuada pela Prefeitura. Segundo o governo municipal, o trabalho contou com restaurações do muro, telhado, revisão de toda a parte elétrica, iluminação, colocação de pisos e pintura.

De acordo com a Prefeitura, a creche atende mais de 50 crianças de toda a região. A cerimônia contou com as presenças do prefeito em exercício na cidade, Fabrício Azevedo, e da secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Zilmara Xavier, além de lideranças e autoridades municipais, que acompanharam o momento de entrega do prédio à população.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia estão previstos serviços de restaurações para todas as unidades escolares do município. A Prefeitura destacou ainda que, as escolas Adail Maria Tinoco, Omar Faria Alfradique e o Centro Ed. Professora Sonia Braga Pereira Brandt, já se encontram em processo de manutenção.