Atividade acontece ao lado do Ginásio Poliesportivo Jorge Mendonça - Foto: Divulgação

Atividade acontece ao lado do Ginásio Poliesportivo Jorge MendonçaFoto: Divulgação

Publicado 22/09/2021 17:50

SILVA JARDIM – Aulas de treinamento funcional começaram a ser oferecidas gratuitamente aos moradores de Silva Jardim, no interior do Rio. A iniciativa da Prefeitura da cidade, por meio de sua Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer, visa incentivar a prática esportiva, além de proporcionar saúde e bem-estar à população, de acordo com o governo municipal.

Ainda segundo a Prefeitura, os treinos acontecem ao lado do Ginásio Poliesportivo Jorge Mendonça, todas as terças e quintas. Os moradores têm a opção de escolher o horário da manhã, às 8h, ou o horário da tarde, às 17h. Segundo a Prefeitura, todos os protocolos por conta da pandemia da Covid-19 estão sendo respeitados durante as atividades.