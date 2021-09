A imunização vai começar pelo Centro da cidade - Foto: Divulgação

A imunização vai começar pelo Centro da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2021 12:40

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, comunicou em suas redes sociais, que irá aplicar uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (23). Serão vacinados todos os idosos acima de 70 anos, de acordo com o governo municipal.

De acordo com o governo municipal, a medida segue a determinação do Ministério da Saúde pactuada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB-RJ), através do Programa Municipal de Imunização. A imunização será iniciada no Centro da cidade. Idosos acima de 90 anos serão vacinados em domicílio, juntamente com o ESF e os imunossuprimidos.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Silva Jardim, os idosos na faixa etária de 70 a 89 anos serão agendados pelas equipes de Saúde da Família das suas determinadas localidades, seguindo de acordo com o recebimento de doses distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde.