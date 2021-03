Corinthians atropela El nacional Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 21:49 | Atualizado 05/03/2021 22:06

Rio – O time feminino do Corinthians fez um verdadeiro passeio pelo estádio Nuevo Francisco, na Argentina. Na tarde desta sexta-feira (05), as meninas do Timão golearam o El Nacional, do Equador, por impressionantes 16 a 0 no seu jogo de estreia pela Copa Libertadores da América.



Sem muita dificuldade, a equipe do técnico Arthur Elias balançou as redes quatro vezes na primeira metade do jogo e doze vezes na segunda. As jogadoras Grazi, Gabi Nunes e Victoria fizeram um hat-trick, goleando as equatorianas três vezes cada. Os outros gols ficaram por conta de Pardal, Giovanna Crivelari (2x), Tamires, Poliana, Gabi Zanotti e Adriana.

Nas redes sociais o placar logo viralizou e provocou reações dos torcedores:

Esse time feminino do Corinthians que ganhou por 16x0 na Libertadores, venceria o time masculino facilmente por 32x0. — TrollaBola (@TrollaBola) March 5, 2021

O Corinthians feminino já deixou de ser time tem muito tempo, desde a era Audax se fez uma seleção.

16x0 fora o baile, tanto gol que até o estagiário se perdeu.

Minha seleção veste preto e branco! — thais (@taizesccp) March 5, 2021

Eu vendo as meninas metendo 16x0: pic.twitter.com/duaAM6q49H — O mais brabo do Olimpo (@AGP96340872) March 5, 2021 O corinthians masculino fez 16 gols nos últimos 13 jogos



Pelo amor de Deus meninas tenham piedade — Corinthians ao Contrário (@SnaihtnirocC) March 5, 2021

Atuais campeãs da competição, as corintianas voltam aos gramados na segunda-feira, 8 de março, para enfrentar o Universitário, do Peru. E no dia 11 encaram as colombianas do América de Cali.