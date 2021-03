Por O Dia

Publicado 07/03/2021 12:02 | Atualizado 07/03/2021 12:03

Chegou a Israel a comitiva do governo a Israel que irá conhecer o EXO-CD24, um spray nasal que está em fase inicial de testes como medicamento para a covid-19. O assunto já figura entre os trending topics do Twitter nesta manhã deste domingo (7). Filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro integra o grupo.Pressionado pela explosão de casos do coronavírus no Brasil, Bolsonaro chegou a gravar um vídeo ao lado da delegação, afirmando que a viagem objetiva o fechamento de protocolos e acordos de ciência e tecnologia que serão "proveitosos" para o momento de pandemia, além de representarem um "legado para o futuro". Confira algumas reações a chegada da comitiva em Israel: