Juliette, Sarah e Gil Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 00:47 | Atualizado 16/03/2021 01:02

Rio - Segunda-feira é dia de reunião de condomínio no BBB 21. A dinâmica desta semana fez os participantes escolherem, entre eles, quem seriam os protagonistas, os coadjuvantes e os figurantes da edição. Gilberto, Projota e Carla foram os mais votados como protagonistas.

Para os espectadores, que estão atentos a todos os lances aqui de fora, fica claro quem são as peças principais do programa, porém lá dentro a visão é outra. Então alguns participantes mais apagados, ao se colocarem como protagonistas logo geraram reações nas redes sociais.



A cantora Pocah, que ficou conhecida no programa por dormir mais do que a cama, virou um dos assuntos mais comentados no Twitter após ter se colocado como protagonista da edição. Além dela, outras situações inusitadas geraram muito assunto pela internet. Confere só:

