Publicado 16/03/2021 23:48

Rio – Todo mundo sabe que terça-feira é dia de paredão no Big Brother Brasil. Porém, recentemente outro quadro do programa vem ganhando o gosto do público. É o C.A.T. BBB, com o humorista Rafael Portugal.

No esquete, Rafael recebe mensagens do público e repercute os acontecimentos da casa sempre com muito bom humor. No episódio de hoje, além de sacanear com as gafes dos confinados, o humorista apareceu dentro do quarto secreto onde ficou Carla Diaz, após sair do paredão falso.

Vestido com um capacete de pedreiro, Portugal supostamente deveria marretar o quarto, mas é impedido pela produção e deixou o público com a pulga atrás da orelha, pois ficou entendido nas entrelinhas que o quarto vai ser usado novamente. Confira as reações: