Viih Tube reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 00:43 | Atualizado 23/04/2021 01:45

Viih Tube, Gilberto e Fiuk são os novos emparedados da semana no Big Brother Brasil, reality da TV Globo. Pocah, a nova líder, indicou o Gilberto. Os demais participantes, por sua vez, indicaram Viih Tube. Nesta semana, o indicado da casa teve um contragolpe, puxando para o paredão o Fiuk. No próximo domingo (25) sai o resultado da eliminação.



Faltando menos de duas semanas para o fim do programa, Viih Tube se destacou no reality pelas artimanhas que realizou para escapar de ser indicada ao paredão. A estratégia, até o momento, estava se mostrando bem-sucedida, visto que, até a noite de hoje, ela havia recebido apenas dois míseros votos. Usuários na web comemoraram a estreia da influencer no paredão com memes. Confira!

o motivo do Brasil ficar feliz novamente foi culpa deles:

gil arthur e fiuk os terrores da cuspideira#BBB21#ForaViihTube pic.twitter.com/mwIOamJcJp — sophys (@sopinhx15) April 23, 2021

Finalmente o Brasil foi feliz! O dia de Glória chegou !!!!!!

ViihTube no paredão e o Brasil ta assim:#BBB21 #ForaViihTube Arthur e Arthur | Juliette pic.twitter.com/BsjXD59nQA — Ane Oliveira (@AneOliveiraaF) April 23, 2021

Viih Tube no paredão, esse momento é meu #ForaViihTube pic.twitter.com/muYXhOlHNd — THIAGO MEDRADO (@thiagomedra) April 23, 2021

Gil: Meu voto vai na Viih Tube

Fiuk: Meu voto vai na Viih Tube

Arthur: meu voto vai na Viih Tube



O Brasil: #ForaViihTube pic.twitter.com/cvkLQmbUbE — Annyzinha (@annyzeirax) April 23, 2021