Calada Vence! Rico Melquíades é o campeão da Fazenda 13 | Tá na Rede | O Dia

Rico é o grande vencedor da Fazenda 13 com 77% dos votos - Reprodução / Play Plus

Rico é o grande vencedor da Fazenda 13 com 77% dos votosReprodução / Play Plus

Publicado 17/12/2021 04:32

São Paulo – Confirmando o favoritismo, Rico Melquíades foi o campeão da edição de número 13 de A Fazenda. Mantendo-se em alta do inicio ao fim do reality, Rico conquistou o público com seu jeito barraqueiro de ser. O humorista conseguiu acumular 77% dos votos da grande final, superando de longe os adversários.

Marina Ferrari ficou em 4º lugar, com 2,77% dos votos. Solange Gomes, a eterna musa da banheira do Gugu, ficou com a medalha de bronze e Arcrebiano finalmente vingou em um reality e saiu com como vice-campeão.

Rico caiu nas graças do público por ser briguento, não arredava o pé de um barraco e rendia muito entretenimento para a família brasileira. Emplacou bordões como “Calada Vence!” e “Cobra Caninana”, protagonizou praticamente todos os melhores momentos da temporada. Dificilmente veremos outro Rico por aí.