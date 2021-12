Dificilmente veremos outro Rico por aí - Reprodução / Instagram

Dificilmente veremos outro Rico por aíReprodução / Instagram

Publicado 17/12/2021 04:35

Rio – Rico Melquíades foi o campeão da Fazenda 13 e não teria como ser outro o resultado. O alagoano foi protagonista durante toda a temporada que passou em Itapecerica da Serra, e isso nem é opinião, é fato mesmo. Só olhar a retrospectiva feita pela própria Record essa semana para ver que a cada cinco VT’s dos melhores momentos, Rico aparecia em seis.

Cancelado por sua participação no De Férias com o Ex, da MTV, o humorista chegou ao reality rural sem muitos louros. “No máximo vai ser um coadjuvante, gente escandalosa não consegue chegar até a final”, ouvi dizer por aí. Contudo, Rico caiu nas graças do público por ser briguento, não arredava o pé de um barraco. Emplacou bordões como “Calada Vence!” e “Cobra Caninana”, protagonizou praticamente todos os melhores momentos da temporada. Dificilmente veremos outro Rico por aí.

Obviamente que existem outros Ricos por aí, contudo uma série de fatores aconteceu para que o Melquíades conseguisse o agrado de 77% dos espectadores da Fazenda. O elenco dessa temporada foi muito apático, tornando fácil para Rico sobressair como uma boa fonte de entretenimento de baixo nível. Com isso, não quero dizer que o alagoano seria intimidado por alguém, pelo contrário eu acredito que ele precisava mesmo era de um oponente a altura.

Praticamente todos os participantes dessa edição chegaram com um roteiro pronto para seus personagens, todos enfadonhos. E nesse mar de verde, Rico se escorou aonde pôde para conseguir aparecer de forma autêntica. Provocava absolutamente todos os seus desafetos, que eram muitos, em busca de uma faísca para poder tacar fogo no parquinho.

Como ele mesmo assumiu em várias fases do programa, Rico é um ser humano, com suas qualidades e defeitos, e ele mostrou 100% de sua humanidade durante esses três meses. Muito inteligente, conseguiu fazer uma leitura do jogo muito boa e desmascarou seus adversários pro Brasil todo por diversas vezes. Mas também perdia a mão na hora que batia de frente com alguém. Foi acusado de só crescer pra cima das mulheres, apesar de ter sustentado a bronca com todos na casa, principalmente MC Gui e Dynho.

Essa mistura de jogador, barraqueiro, cancelado e autêntico não é sempre que a gente vê por aí. E acho que não vemos mais. Mas vai saber né, BBB 22 tá logo ali...