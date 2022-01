Secretário municipal de Fazenda Eliezer Cardozo - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2022 16:55

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá é uma das poucas cidades entre as 16 cidades do Conleste (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense) que está em dia com o Cadastro Único de Convênios (CAUC do Tesouro Nacional).



O CAUC é uma espécie de SPC que disponibiliza informações acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados e do Distrito Federal.



No sistema, são analisados inúmeros itens verificadores de gestão pública municipal. A União só pode transferir recursos financeiros, de modo voluntário, se os gestores tiverem satisfeito essas exigências.

Toda a equipe da prefeitura tem trabalhado muito para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e manter nosso cadastro em dia com o CAUC. Nossa gestão é embasada na transparência e na responsabilidade. E o nosso compromisso é trazer sempre o melhor para a população", disse o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros.