O carnaval em Tanguá - Foto: Arquivo MAIS

O carnaval em TanguáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 07/01/2022 15:55

Tanguá - Seguindo orientações do seu Comitê Científico, composto por médicos e profissionais de saúde, a prefeitura de Tanguá decidiu cancelar os festejos de Carnaval de rua este ano. A medida acompanha a decisão da maioria dos municípios e da capital do Estado.

A decisão tem o respaldo de autoridades da área de turismo, que opinaram pelo cancelamento em audiência pública realizada na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, em Brasília.

"Todos nós sabemos que a realização da folia seria um risco, já que o avanço da vacinação não conseguiu evitar a contaminação pelo ômicron. As aglomerações não são recomendadas no cenário atual. E é impossível não ficarmos aglomerados durante a folia. Já ficou provado que, mesmo com o esquema vacinal completo e a dose de reforço, a pessoa pode se contaminar", alertou o prefeito Rodrigo Medeiros.

O decreto com informações sobre o cancelamento será publicado nos próximos dias no Diário Oficial do município.