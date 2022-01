FAETEC de Tanguá disponibiliza 320 vagas para capacitação profissional - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 10/01/2022 15:19 | Atualizado 10/01/2022 15:19

Tanguá - A partir de hoje (10/01), 320 vagas estarão disponíveis na unidade Tanguá da Faetec para pessoas que já concluíram ou estão cursando o ensino fundamental.

Para se inscrever, basta acessar o site da instituição e fazer a pré-matrícula:(http://www.faetec.rj.gov.br/).



Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, a Faetec inaugurada recentemente no município é um passo importante na implantação de políticas públicas com foco na profissionalização.



"Nossa cidade ganhou muito com a Faetec. Agora, vamos investir em outras parcerias com o governo do Estado e reforçar o pleito por mais opções de cursos e número de vagas", garantiu Rodrigo Medeiros.



Relação de cursos e vagas:



Inglês: 120 vagas, idade mínima de 15 anos e ensino fundamental incompleto;



Espanhol: 80 vagas, idade mínima de 15 anos e ensino fundamental incompleto;



Assistente Administrativo: 40 vagas, idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo;



Assistente de Logística: 40 vagas, idade mínima de 17 anos e ensino fundamental incompleto;



Assistente de Recursos Humanos: 40 vagas, idade mínima de 16 anos e ensino fundamental incompleto.