Alunos de Tanguá são selecionados para curso de robótica da UFRJ - Foto: Divulgação

Alunos de Tanguá são selecionados para curso de robótica da UFRJFoto: Divulgação

Publicado 11/01/2022 12:42

Tanguá - Intitulado "Robótica Educacional em Tanguá" o curso é um projeto piloto fruto de uma parceria entre a secretaria municipal de Educação e o projeto de extensão Minervas Digitais, do curso de Computação da UFRJ. Por meio da iniciativa serão promovidas oficinas com as placas Gogo Board desenvolvidas pelo Transformative Learning Technologies Lab, da Columbia University, nos Estados Unidos.

A ação será organizada pela Coordenação do Ensino Fundamental da SEME, com educadores de Tanguá que participaram durante o mês de novembro da formação em Educação Maker com o professor Me. Charles Pimentel, por meio da extensão Minervas Digitais (UFRJ).

"É gratificante receber um projeto tão importante como esse, inédito na nossa cidade, e que irá agregar muito conhecimento aos nossos estudantes", disse o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros.

A formação acontecerá em três tardes do mês de janeiro, nos dias 25, 26 e 27, das 14h às 17h, no laboratório de informática da FAETEC e beneficiará 9 estudantes, além de três profissionais da rede municipal.

Os alunos selecionados serão inscritos por intermédio dos seus responsáveis, que deverão autorizar a participação dos seus filhos nas oficinas.