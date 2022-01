A secretaria de Fazenda e Planejamento, de segunda à sexta-feira, na Rua Vereador Manoel Macedo, 772, Centro - Divulgação

Publicado 12/01/2022 11:01

Tanguá - A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de Tanguá divulga o calendário para quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. Os contribuintes que pagarem o IPTU de uma só vez até o dia 31 de janeiro terão um desconto de 30% do valor total, um dos maiores entre os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Eliezer Cardozo, os carnês já começaram a ser enviados às casas e empresas dos contribuintes. Além disso, os interessados já podem emitir a 2ª via, no site da prefeitura, através do endereço http://tangua.rj.gov.br, no link portal de serviços.

Para esclarecer dúvidas sobre o IPTU, regularizar débitos municipais ou emitir a 2ª via do imposto, o contribuinte pode procurar a secretaria de Fazenda e Planejamento, de segunda à sexta-feira, na Rua Vereador Manoel Macedo, 772, Centro. Neste mês de Janeiro a secretaria funcionará até às 18h para tirar dúvidas e prestar atendimento aos contribuintes.