Convênio para construir Centro de Especialidades Odontológicas é assinado pela PrefeituraDivulgação

Publicado 18/01/2022 14:12 | Atualizado 18/01/2022 14:12

Tanguá - Prefeitura de Tanguá assinou um convênio com o Ministério da Saúde para a construção de um Centro de Especialidades Odontológicas. A expectativa é que a sede seja construída no Centro, na Rua Quinze de Novembro.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, a obra será custeada com os recursos obtidos através de uma articulação do prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, com o deputado federal Ricardo da Karol (PSC), através da emenda Parlamentar Individual N° 42110005.

“Já está em tramitação o Processo Administrativo com vistas à abertura da licitação e então iniciarmos as obras”, adiantou o secretário.

A sede terá atendimento especializado em Endodontia (tratamento de canal), Periodontia (tratamentos na gengiva), Clínica Geral e Bucomaxilofacial. Já na construção, estão previstos 03 consultórios, laboratório de próteses, recepção, 04 sanitários (incluindo PNI), central de esterilização, recepção, sala de espera, sala de administração, copa e sala de expurgo.