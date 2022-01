Uma grande quantidade de drogas rádio transmissor e um caderno com a contabilidade do tráfico foi apreendido - Foto: Fabiano Aquino

Uma grande quantidade de drogas rádio transmissor e um caderno com a contabilidade do tráfico foi apreendidoFoto: Fabiano Aquino

Publicado 19/01/2022 10:23 | Atualizado 19/01/2022 10:24

Tanguá - Em um patrulhamento de rotina na noite de ontem (18/01) objetivando a repressão do tráfico de drogas, agentes da Polícia Civil prenderam um homem com uma grande quantidade de drogas, além de um rádio transmissor e um caderno com toda a contabilidade da venda dos entorpecentes.



A prisão aconteceu no bairro Bandeirantes, o meliante já havia saído preso por tráfico de drogas e estava solto desde 03/12/2021, informou a Polícia Civil.



Ele foi encaminhado para a 70 ª DP (Centro de Tanguá) junto com o material ilícito apreendido e já está a disposição da justiça.

Segundo o Delegado Titular, Dr. Mario Luiz da Silva, "- O objetivo é reprimir a criminalidade e deixar o município cada vez mais seguro", disse a nossa redação.