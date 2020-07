Secretaria de Educação de Teresópolis informa que não há data prevista para volta às aulas

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Educação, emitiu um comunicado nesta segunda-feira (27/07) sobre a questão do retorno das aulas presenciais no município. Segundo a pasta, boatos sobre a volta às aulas vêm causando dúvidas, sendo então publicada a nota, que afirma não haver data prevista para retorno das aulas na rede municipal.



Ainda de acordo com a Secretaria, está sendo elaborado um plano estratégico, por meio de encontros virtuais com os profissionais da rede (diretores e professores), a fim de estabelecer as medidas necessárias para superar os desafios que serão encontrados pela rede de ensino em um eventual retorno, por conta da pandemia da Covid-19.



“Com essa preocupação, foram organizados encontros virtuais com as equipes de direção de todas as escolas municipais no intuito de conhecer as realidades locais, socializar informações disponíveis e permitir a construção coletiva do caminho do retorno, quando for o tempo oportuno”, destaca a nota.



Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, após esse levantamento de informações, será criado um Grupo de Trabalho, com orientações dos Gabinete de Crise e do órgão de saúde municipal, que contará com ampla participação da comunidade escolar e órgãos de controle para que sejam definidas as ações para retorno do período letivo, de maneira presencial, nas escolas municipais.