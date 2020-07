Secretaria de Saúde de Teresópolis faz alerta sobre a vacinação contra o sarampo

A Secretaria de Saúde de Teresópolis está divulgando a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo, que acontece até o dia 31. A vacina é a principal forma de prevenção da doença, que pode ser transmitida por meio das secreções expelidas pela fala, tosse e espirro, e está disponível em todos os Postos de Saúde do município, tendo em seu público-alvo pessoas de 20 a 49 anos.



O sarampo é uma doença extremamente contagiosa, que havia sido dada como erradicada no país pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 2016, mas desde o ano passado, cinco regiões do Brasil permanecem com surto, entre elas a Região Sudeste.



A vacina contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação e está disponível o ano todo nas unidades de saúde para todas as pessoas entre seis meses e 59 anos. A vacinação é uma estratégia nacional do Ministério da Saúde para interromper a transmissão e eliminar a circulação do vírus no país.



No município, os Postos de Saúde da Família (PSFs) do Alto; Araras; Barra do Imbuí; Beira Linha; Bonsucesso; Fazenda Alpina; Granja Florestal; Granja Guarani; Pessegueiros; Pimenteiras; Quinta Lebrão; Santo Antônio; Vargem Grande; e Venda Nova, funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



O mesmo horário de atendimento é realizado na Unidade Móvel Fazenda Ermitage, no Centro Materno Infantil e nas Unidades Básicas de Saúde de Albuquerque, Água Quente e Vieira.



Já os PSFs de Fonte Santa, Meudon e Rosário, funcionam de segunda á sexta-feira em horário estendido, das 8h às 19h, e no sábado, das 8h às 17h.