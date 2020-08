A Secretaria de Educação de Teresópolis emitiu um comunicado no qual informa a suspensão das atividades letivas da rede municipal de ensino por uma semana. Entre a segunda-feira (3/08) e a sexta-feira (7/08), as aulas serão interrompidas. O retorno está previsto para o dia 10. O município não informou o motivo da suspensão.



Desde abril, a Secretaria Municipal de Educação tem promovido atividades on-line e por envio de material impresso aos alunos da rede municipal. No município ainda não há data prevista para retorno das atividades presenciais.



De acordo com a Secretaria, está sendo elaborado um plano estratégico, por meio de encontros virtuais com os profissionais da rede (diretores e professores), a fim de estabelecer as medidas necessárias para superar os desafios que serão encontrados pela rede de ensino em um eventual retorno, por conta da pandemia da Covid-19.