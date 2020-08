A atualização do boletim Covid-19 da Secretaria de Saúde de Teresópolis desta terça-feira (11/08) traz a confirmação de mais 88 casos de Covid-19. O município registra agora 3.219 casos confirmados, sendo 1.107 ativos, e 96 mortes.



Com testagem diferencia, Teresópolis registra ainda 9.298 exames, entre testes rápidos e PCR. Além disso, são 2.016 casos recuperados e 6.079 casos descartados.



Os casos suspeitos somam hoje 35, entre eles sete óbitos, que aguardam o resultado de exames.



A taxa ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizam 23 leitos de UTI ocupados (82,14%), sendo dez deles por pacientes que necessitam de intubação, e cinco disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 20 pacientes (50%), havendo 20 leitos disponíveis na cidade.