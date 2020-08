Teresópolis anuncia abertura de mais seis leitos clínicos para Covid-19

A Secretaria de Saúde de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, anunciou nesta quinta-feira (13/08) a abertura de mais seis leitos clínicos para tratamento de pacientes da Covid-19. Segundo a Secretaria, os novos leitos foram abertos no Hospital São José, uma das três unidades de saúde conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), que atuam como referência no tratamento da doença no município.



Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, caso haja necessidade, os seis leitos clínicos poderão ser transformados em leitos de UTI.



Agora o município possui 74 leitos exclusivos de Covid-19, sendo 46 clínicos e 28 UTIs.

Segundo a última atualização do Painel Covid-19, a cidade atualmente está com 85,71% de ocupação dos leitos de UTI, com 24 pacientes internados, sendo oito deles com necessidade de intubação. Já os leitos clínicos estão com 41,30% da capacidade, com 19 leitos ocupados.