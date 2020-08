Teresópolis passa a contar com mais um Centro de Atendimento e Testagem

A Secretaria de Saúde e Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, ampliou para cinco os centros de atendimentos e triagem no município, com a abertura, neste sábado (15/08), do Centro de Bonsucesso, no 3º distrito. A unidade já começou a atender pacientes com sintomas, identificados pelo aplicativo “Minha Saúde”, mediante agendamento.



Com a instalação, Teresópolis soma cinco unidades de testagem, com capacidade de atendimento de 80 testes por dia cada uma. Desde junho, os moradores já contavam com quatro centros: na Rua Doutor Aleixo, 85, e no Ginásio Pedrão, na Várzea; no 2º distrito, em Água Quente; e, no 3º distrito, em Santa Rosa.



Em Bonsucesso, o atendimento vai acontecer nas instalações da Escola Municipal Francisco Maria Dállia, às segundas e sábados, das 9h às 16h, seguindo todas as medidas de segurança e prevenção ao contágio do coronavírus.



A iniciativa é parte integrante do Programa Estratégico de Testagem (PET), mais uma estratégia implantada pela Gestão Municipal e que tem o objetivo de identificar o percentual de teresopolitanos contaminados e com anticorpos para o vírus da Covid-19.



Quem pode testar



Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, para protocolo de atendimento nos centros de triagem, a prioridade são idosos a partir de 60 anos; pessoas com doenças crônicas; gestantes; e mulheres até 45 dias após o parto.



Os pacientes com sintomas de Síndrome Gripal (febre, tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória) são avaliados nos centros e, após a classificação podem ser encaminhados para fazer os testes.



Essa triagem tem sido feita também pelas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), que também podem realizar os testes.



A população em geral deve realizar a autoavaliação, por meio do aplicativo Minha Saúde, mantendo as informações sempre atualizadas para que possam ser avaliadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que identifica os casos suspeitos e orienta quanto aos procedimentos de isolamento e encaminhamento para testagem.