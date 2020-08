Gastos extras em ações de enfrentamento à pandemia chega a 25 milhões em Teresópolis

O Gabinete de Crise de Teresópolis divulgou nesta quinta-feira (19/08) os valores recebidos desde o mês de abril, que foram empregados noda Covid-19 e na recomposição de parte dascom a queda na arrecadação municipal. Segundo o balanço, até o momento foram recebidos R$ 29.230.477,17 para gastos extras seguindo o Plano Municipal de Contingência contra o Coronavírus.De acordo com o balanço,já foramàs necessidades do município para combate à pandemia. Ainda de acordo com o Gabinete de Crise, esse valor vem de verbas federais, estaduais e também de repasses feitos pelo Legislativo Municipal e através de emendas parlamentares. Segundo a Prefeitura, o dinheiro foi usado para manter o funcionamento de todas as estruturas ampliadas e criadas para atender à população.Do valor investido, cerca de 2,5 milhões foram para a contratação de pessoal e folha de pagamento da Saúde. Aproximadamenteforam usados para a contratação denos três hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento dos pacientes com a doença. Já os gastos com aquisição de material hospitalar, de higiene e limpeza, como máscaras cirurgicas descartaveis, álcool em gel e etc, gira em torno de R$ 757 mil.Além disso, também estão contabilizados nos gastos os recursos investidos na recomposição das receitas. Cerca de R$ 13 mil do repasse do Auxílio Financeiro Federal, por exemplo, foram destinados a recomposição de ICMS e ISS, conforme estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), pela Lei Federal 173/2020.Os valores totais podem ser conferidos no Portal da Transparência Covid-19 , no site da Prefeitura.