Após uma semana, Teresópolis volta a confirmar mortes por Covid-19

A atualização do boletim Covid-19 da Secretaria de Saúde de Teresópolis desta quinta-feira (20/08) traz a confirmação de quatro mortes, cujos resultados saíram agora. O município passou sete dias sem novas confirmações, mantendo-se em 98 o número de casos, mas agora passa a 102.



As mortes confirmadas foram de duas mulheres, de 59 e 66, moradoras dos bairros Vieira e Tijuca, e de dois homens, de 48 e 55 anos, moradores dos bairros Três Córregos e Fisher. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos com comorbidades.



O município registra agora 3.867 casos confirmados, sendo 1.341 ativos. Além disso, o número de casos recuperados foi atualizado e agora são 2.424. Os descartados somam 6.492 e os os casos suspeito são 54, entre eles 12 óbitos que ainda aguardam o resultado de exames pelo Lacen.



A taxa ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, nas três unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) contabilizam 28 leitos de UTI ocupados (90,32%), sendo oito deles por pacientes que necessitam de intubação, e três disponíveis. Já os leitos de enfermaria estão com 37 pacientes (86,05%), havendo seis leitos disponíveis na cidade.