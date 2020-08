Linhas intermunicipais podem aumentar a lotação para 60% em Teresópolis

A Prefeitura de Teresópolis publicou um novo decreto que atualiza as medidas de enfrentamento à pandemia no município. Além de manter as regras de distanciamento e isolamento social, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção e a proibição de festas, eventos e aglomerações, a nova medida ainda amplia a capacidade de lotação dos ônibus intermunicipais para 60%.



O Decreto Municipal 5.354/2020 entrou em vigor na última terça-feira (25/08) e tem validade de 14 dias, assim como os anteriores, seguindo a regra de reavaliação quinzenal que foi estabelecida desde o início da flexibilização no município.



Atualmente está permitida a circulação de ônibus intermunicipais que fazem as linhas: Rio de Janeiro x Teresópolis; Castelo x Teresópolis; Barra da Tijuca x Teresópolis; Niterói x Teresópolis; Magé x Teresópolis; Guapimirim x Teresópolis; Petrópolis x Teresópolis; Nova Friburgo x Teresópolis; São José do Vale do Rio Preto x Teresópolis; Sapucaia x Teresópolis; Rio das Ostras x Teresópolis; e Carmo x Teresópolis.



Antes da publicação do decreto, essas linhas estavam trabalhando com 50% da capacidade de lotação, com a circulação dos ônibus iniciando às 5h.



Contudo, o acesso ao município continua restrito a moradores, proprietários de imóveis e pessoas que trabalham na cidade; hóspedes com comprovante de agendamento ou reserva; fornecedores da Administração Municipal e participantes de procedimentos licitatórios; profissionais da área de saúde e assistentes sociais; responsáveis pelo abastecimento de materiais, insumos e commodities de todos os setores, principalmente, de saúde, alimentação, limpeza e de higiene.



O decreto não altera as permissões do transporte nas linhas urbanas e rurais, que continuam circulando nos horários e itinerários da planilha normal.