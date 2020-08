Secretarias de Agricultura e de Obras vão instalar vigas na Ponte do Madruga na próxima semana

A Prefeitura de Teresópolis, por meio das secretarias de Agricultura e de Obras, anunciou que dará início na próxima semana a instalação das quatro vigas de madeira, que receberão os pranchões, na reconstrução da Ponte do Madruga, na Granja Mafra, no 2º distrito.



A ponte está interditada desde outubro de 2019, quando a Defesa Civil avaliou a estrutura e percebeu que havia instabilidade dos pranchões de eucalipto durante a passagem de veículos no local. A ponte foi então desmontada e, como alternativa, a Prefeitura providenciou um acesso provisório, mas este só pode ser usado por pedestres.



Segundo a Prefeitura, a ponte é uma importante via utilizada para o escoamento da produção agrícola e que liga o 2º e o 3º distritos. As obras no local foram iniciadas em julho deste ano e são realizadas pelas pelas secretarias de Agricultura e de Obras, com apoio técnico da Emater.



De acordo com as secretarias, quatro vigas de madeira, com comprimento de 24 metros cada, serão instaladas e servirão de suporte para receber a estrutura de todo o madeiramento do assoalho. Atualmente a obra está na fase de conclusão do reforço das duas cabeceiras.