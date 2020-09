Corpo é encontrado dentro de veículo incendiado em Teresópolis

Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Ermitage, do 30º BPM, de Teresópolis, foram acionados neste sábado (5/09) por conta de um veículo incendiado na Estrada da Ventania, na localidade de Ponte Nova, no qual havia um corpo.



Chegando ao local, os militares encontraram o veículo, um Chevrolet Classic, totalmente queimado e o corpo carbonizado, no banco do carona. No local também foram encontradas cápsulas deflagradas de pistola.



A Polícia Civil foi chamada e a equipe da perícia esteve no local. Até o momento ainda não há identificação da vítima.



A PM solicita que quem tiver informações sobre o caso entre em contato através do Disque Denúncia no telefone (21) 2742.7755 ou pelo WhatsApp (21) 998177508, o anonimato é garantido.