Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro e do Setor Bravo, do 30º BPM de Teresópolis, realizaram uma ação de combate ao tráfico, nesta quarta-feira (9/09), no bairro Santa Cecília.



Através de denúncias anônimas, as guarnições chegaram a uma residência, na Rua Cecília Meirelles, onde foram apreendidos 315 frascos pequenos, contendo uma droga conhecida como “loló”.



Um suspeito de ser o responsável pelas drogas fugiu pelo telhado da residência ao perceber a aproximação da PM. Mas duas mulheres, de 18 e 21 anos, e uma adolescente, de 17 anos, que também estavam no local, foram detidas e encaminhadas para a 110ª DP, onde o caso foi registrado.



Elas foram ouvidas e liberadas, mas irão responder em liberdade a um inquérito por envolvimento com o tráfico de drogas.