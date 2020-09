Filho denuncia ameaça sofrida pela mãe e PM prende agressor

Um homem de 45 anos foi preso por ameaça e agressão contra a companheira, de 39 anos, na noite deste domingo (13/09), no bairro Vargem Grande, em Teresópolis. O crime foi denunciado pelo filho da vítima, que ligou para a PM pedindo ajuda e informando que o agressor estava armado.



Os policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Vargem Grande, do 30º BPM, atenderam ao chamado. Chegando à residência, eles foram recebidos pela vítima, que confirmou o fato do companheiro estar armado.



Aos PMs a vítima contou que foi estuprada, agredida e ameaçada pelo companheiro, sob a mira da arma. Segundo ela, o agressor também ameaçou seu filho, menor de idade. Quando os policiais chegaram, ela e o filho estavam trancados no quarto, com medo de sofrerem mais violência.



Ao perceber a chegada das viaturas, o agressor fugiu da casa levando a arma e se escondeu numa área de mata próxima ao local. Ele foi localizado pelos PMs com ajuda da vítima, que ligou para o celular do acusado e ficou conversando com ele com recurso do viva-voz, facilitando a localização.



Com o acusado foi apreendido um revólver calibre 38 e uma caixa com 42 munições. Ele foi encaminhado para a 110ª DP (Teresópolis), onde foi autuado pelos crimes de violência e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e também por posse ilegal de arma.