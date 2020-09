Três mortes em três acidentes envolvendo motocicletas em Teresópolis

Três pessoas morreram em acidentes de trânsito neste domingo (13/09), em Teresópolis. Segundo o Destacamento 2/16 (Bonsucesso), do 16º Grupamento de Bombeiros Militares, duas colisões ocorreram na RJ-130 e o terceiro acidente foi na localidade de Barracão dos Mendes, na área atendida pelo grupamento do município.



Na colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta à tarde, na RJ-130, altura do bairro Albuquerque, um homem, de 50 anos que conduzia a motocicleta morreu, e uma mulher, de 33, ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT).



À noite, em outro acidente na rodovia, desta vez na altura do bairro Boa Fé, um rapaz, de 26 anos, que estava uma das motocicletas envolvidas na colisão, também morreu.



De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, um veículo que saia de uma rua transversal colidiu com uma motocicleta. O condutor e o carona caíram na pista. Em seguida, um outro veículo de passeio que seguia pela rodovia desviou para não atropelar as vítimas e acabou atingindo outra motocicleta.



Além do óbito, quatro pessoas ficaram feridas. O condutor do primeiro veículo foi encaminhado para Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), por ter apenas escoriações leves. As outras três vítimas foram encaminhadas para o HCT, uma em estado grave.



E em Barracão dos Mendes, uma jovem, de 22 anos, derrapou na pista enquanto fazia uma curva e acabou caindo em um córrego. Na queda, ela bateu a cabeça em uma pedra e acabou morrendo no local.