Mais de mil cães e gatos são vacinados contra a raiva em Teresópolis

A Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde de Teresópolis divulgou nesta terça-feira (15/09) o balanço da vacinação gratuita de cães e gatos contra a raiva animal, realizada no último domingo (13/09), na Praça Olímpica Luís de Camões, no bairro Várzea. Segundo a Vigilância, foram imunizados 1.078 cães e 329 gatos, totalizando 1.407 animais.



Por causa da pandemia de Covid-19, a ação foi organizada em sistema Drive Thru, mas os animais que foram levados à pé pelos donos também receberam a vacina.



Para quem perdeu a data, a vacinação continua a ser feita na Secretaria Municipal de Saúde, no setor de Controle de Zoonoses, na Rua Júlio Rosa, 366, no bairro Tijuca, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h, de forma gratuita.



Vale destacar que os peludinhos devem ser levados com coleira e guia e, caso possuam carteira de vacinação, a mesma deverá ser apresentada para que seja feita a anotação da vacina.



A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, quase sempre fatal, para a qual a melhor medida de prevenção é a vacinação. Ela pode ser transmitida ao ser humano por meio da saliva de animais infectados, assim como mordidas e arranhões.



Segundo o Ministério da Saúde, o período de incubação do vírus é variável, podendo ser de dias ou até anos. Em cães e gatos, a eliminação do vírus pela saliva ocorre de dois a cinco dias antes do aparecimento dos sintomas e a morte do animal acontece, em média, entre 5 e 7 dias após a apresentação dos sintomas.