Teresópolis ganhará novo Centro de Triagem Animal

A equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (COPBEA) devisitou nesta terça-feira (15/09) oonde será construído o(CTA), para atender as necessidades do município.A nova unidade, que irá substituir a atual, mais conhecida como canil municipal, que fica no bairro Fisher, contará com centro cirúrgico e clínica veterinária para resgatar, castrar, vacinar e vermifugar os animais resgatados.Ela será construída no terreno da Prefeitura, na, onde antes funcionava uma escola estadual. Com a interdição do prédio, em 2011, os alunos foram realocados. E agora a estrutura condenada está sendo demolida com permissão do Estado.O trabalho de resgate e cuidados, segundo a Coordenadoria, será feito em conjunto com o novo Canil da Guarda Municipal que fica no Horto Municipal, fazendo a ressocialização dos animais e disponibilizando-os para adoção. Para isso, a estrutura da COPBEA será implantada no local.Os animais disponíveis para adoção também serão cadastrados na recém-inaugurado página da COPBEA, a Adote um Amor , onde é possível ver fotos e saber informações sobre os peludinhos que estão sob cuidado do município.